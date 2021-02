VSAC "Latgale" pirmās potes pret Covid-19 saņems filiālē "Mēmele"

Viņa atklāja, ka ļoti liela daļa darbinieku ir pārslimojusi Covid-19, un tāpēc pašlaik nevar vakcinēties. Taču no citiem darbiniekiem atsaucība potēties esot pietiekami liela.

Vērtējot klientu atsaucību, Grigāne atzina, ka tā ir pāri 90%. Akcepts vakcinēšanai saņemts gan no pašiem klientiem, gan no to klientu aizgādņiem, kas nevar paši pieņemt lēmumu. Filiālēs esot vien pa dažam klientam, kuru aizgādņi nav piekrituši vakcinēšanai.