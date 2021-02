4 padomi, kā izvēlēties slēpošanas un snovošanas apģērbu

Šogad slēpošana un snovošana ir pieprasīta izklaide, tāpēc apģērbam ir nozīme, bet ne tikai esot uz kalna - arī baudot citus ziemas priekus. "Termoveļa, jaka un bikses vai kombinezons ir must have šajā gadalaikā. Savukārt, no aksesuāriem vēlams izmantot lakatu vai riņķa kokvilnas plāno šalli, cimdus un termozeķes, kas palīdzēs uzturēt ķermeni siltu," stāsta aktīvā un zaļā dzīvesveida piekritēja, influencere Dace Alpa. Esot uz kalna, nevar piemirst par drošību, tāpēc ķivere ir viens no top ieteiktajiem ekipējumiem. Svarīgi ir justies labi izvēlētajā apģērbā, izvērtēt kvalitāti, lai tas kalpotu vairākām sezonām, tāpat arī novērtēt apģērba mitrumizturību un vēja aizsardzību.