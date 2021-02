“Bukletā” informācija par Covid vakcīnām – sagrozīta un nepatiesa

Vakcīnas sastāvā nav embrija šūnas, un arī par šo mītu Re:Check rakstīja jau iepriekš. Veidojot AstraZeneca vakcīnu, izmantotas Nīderlandē 1970.gados no viena embrija iegūtas šūnas, kas vēlāk pavairotas laboratoriski. Tās izmantotas tikai vakcīnas izstrādes procesā, bet nav atrodamas to sastāvā. Šīs šūnas nepieciešamas, lai tur izaudzētu vīrusu, ko pēc tam savāc un izmanto vakcīnai. Savukārt adenovīruss ir vakcīnas sastāvā , jo ar tā palīdzību organismā nogādā SARS-CoV-2 proteīna veidošanai nepieciešamu gēnu. Imūnsistēma proteīnu atpazīst kā organismam svešu, un veidojas dabīga aizsargreakcija.

Pfizer/BioNTech ražotās vakcīnas Comirnaty pirmsreģistrācijas pētījumi ir pabeigti. Rezultāti publicēti akadēmiskajā žurnālā The New England Journal on Medicine. Visām zālēm pēc reģistrācijas turpinās pētījumi, un tāpat notiks ar Covid vakcīnām. Tajos sekos dalībnieku veselības stāvoklim vismaz divus gadus pēc vakcīnas otrās devas saņemšanas, kas ļaus secināt, piemēram, cik ilgi vakcīna sargā no smagas saslimšanas un vai vakcīna aptur arī no inficēšanās, kas norit bez simptomiem. Tāpat notiks pētījumi, kuros iesaistīs bērnus un grūtnieces. Par to Re:Check rakstīja jau iepriekš.