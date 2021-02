Pandēmijas sākumā mediķi par līdzvērtīgu darbu saņēmuši atšķirīgas piemaksas

Valsts kontroles publiskotajā revīzijā "Piemaksu nodrošinājums ārstniecības personām un citiem veselības aprūpes sektorā nodarbinātajiem saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu" teikts, ka laika posmā no 2020.gada 1.marta līdz 31.maijam piemaksu nodrošināšanai ārstniecības personām un citiem veselības aprūpes sektorā nodarbinātajiem par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un tā seku novēršanu Veselības ministrijai (VM) tika piešķirts finansējums, kas nepārsniedz astoņu miljonus eiro.

To, ka slimnīcām nebija vienotas izpratnes, kā novērtēt nodarbināto iesaisti Covid-19 pacientu ārstēšanā vai Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā, to nodalot no pamatpienākumiem veltītā darba laika, apliecināja Valsts kontroles pārbaudes ietvaros veiktās slimnīcu aptaujas rezultāti.