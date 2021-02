Vakcīnas un Covid-19 ierobežošana: ko liecina pirmie dati?

"AstraZeneca" vakcīna varētu "ievērojami" mazināt vīrusa izplatību, februāra sākumā publiskotā pētījumā secinājusi vakcīnas izstrādātāja Oksfordas Universitāte un citas augstskolas. Pētījums vēl nav izgājis recenzēšanas procesu, līdz ar to nav oficiāli publicēts akadēmiskajos izdevumos.

Viens no aktuālākajiem jautājumiem saistībā ar vakcīnām ir tas, kāda veida aizsardzību tās nodrošinās - vai tā tikai aizsargās no smagu simptomu rašanās, vai arī mazinās vīrusa izplatību.

Pētījumā iegūtie dati no klīniskajiem izmēģinājumiem Lielbritānijā, Brazīlijā un Dienvidāfrikā liecina, ka "AstraZeneca" vakcīnas efektivitāte ir 76% pēc pirmās potes, bet pēc otrās vakcīnas devas, ja tā potēta ar 12 vai vairāk nedēļu atstarpi, efektivitāte palielinās līdz 82%.

Pētījums par vakcīnu efektivitāti Covid-19 izplatības ierobežošanā veikts arī Izraēlā, kur noris viena no aktīvākajām vakcinācijas kampaņām pasaulē. Tur tiek izmantota vācu kompānijas "BioNTech" un amerikāņu farmācijas milža "Pfizer" ražotā vakcīna.

Izraēlas pētnieki apkopoja datus par 16 297 cilvēkiem, kuriem laikā no 1.decembra līdz 30.janvārim bija atklāta inficēšanās ar jauno koronavīrusu, raksta raidorganizācija "The Guardian". Tika pētītas divas vecuma grupas - cilvēki vecumā no 40 līdz 60 gadiem, kā arī tie, kas vecāki par 60 gadiem. Arī šis pētījums vēl nav izgājis recenzēšanas procesu.