Esplanādē uzstādīts vides mākslas objekts iniciatīvas "Saku Lielu Paldies" ietvaros

Māksliniece Ieva Baumgarte: “Šis mākslas darbs ir mans novēlējums visiem uz mirkli atraisīties no ikdienas rūpēm un iztēloties, ka paceļamies tām pāri, lai paskatītos uz visu radoši un rastu jaunu iedvesmu. Mums vēl vajadzēs krietnu devu pacietības, izturības un radošuma, tādēļ novēlu ikvienam no mums skaistus, krāsainus sapņus un lielus, plašus spārnus, lai varam kopā tikt ārā no šī jaudīgā tornado, ko sauc par pandēmiju. Pateikt paldies nozīmē, pirmkārt, pamanīt, novērtēt otra darbu un no sirds dot pozitīvu, pateicības pilnu atgriezenisko saiti. Būsim devīgi, sakot paldies!”