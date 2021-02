Digitāla viesmīlība Latvijas cilvēkiem jeb vēstule valdībai

Valsts pakalpojumu tālāka digitalizācija ir kritiski jāizvērtē no klienta skatpunkta jeb cilvēka dzīves gājuma – no dzīves sākšanas līdz pat aiziešanai. Tas it kā ir pašsaprotami un ir ietverts visos konceptuālajos dokumentos, taču praksē mēs joprojām digitalizējam katru nozari un pakalpojumu atsevišķi. Ņemsim par piemēru kādu svarīgu dzīves situāciju – bērna piedzimšanu. Prātā nāk virkne dažādu vajadzību no veselības, sociālajiem līdz pat izglītības, nodokļu un pašvaldību pakalpojumiem. Lai to visu izpildītu digitāli, ir jāapmeklē dažādu iestāžu mājaslapas, kurās jāsniedz nepieciešamā informācija vai jāpiesakās atbalstam. Mūsu digitālie risinājumi ir analogās dzīves kopija, kur nepieciešams atsevišķi apmeklēt katru iestādi dažādās adresēs, ar noteiktiem darba laika un darbības principiem. Latvijas valsts digitālie pakalpojumi ir kā milzu enciklopēdija, kurā ir nepieciešamas labas iemaņas, lai atrastu vajadzīgo, dažreiz pat uzzinātu par iespējām un nenokavētu termiņus. Digitālo pakalpojumu grozs ir jāpārskata un jāorganizē atbilstoši cilvēku intuitīvai rīcībai un vajadzībām, nevis jākārto atbilstoši kāda nozares eksperta redzējumam.