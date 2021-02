Saskaņā ar oficiālo statistiku arābu valstīs ir lielas musulmaņu kopienas - no 60% Libānā līdz gandrīz 100% Jordānijā un Saūda Arābijā. Reliģisko organizāciju attiecības ar valdībām ir ļoti ciešas un nosaka likumus attiecībā uz lūgšanām, medijiem un skolu programmām. Tomēr vairākas jaunas aptaujas ar plašu respondentu loku uzrāda vienu un to pašu tendenci:

Organizācijas "Group for Analysing and Measuring Attitudes in Iran" (GAMAAN) pētījumā par irāņu attieksmi pret reliģiju atklājās, ka vismaz 47% "no reliģioziem ir kļuvuši nereliģiozi". Pētījums balstīts uz intervijām ar 40 000 cilvēku.