RNP lauž līgumu ar sniega tīrīšanas pakalpojumu sniedzēju "Ferrus"

Izvērtējot to, kā tiek nodrošināta klientu māju piebraucamo ceļu un pagalmu attīrīšana no sniega, un pēc vairākkārtēju pretenziju izteikšanas par neapmierinošo darba kvalitāti RNP uzteicis līgumu pakalpojuma sniedzējam AS "Ferrus".