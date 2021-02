Pērn jūtami audzis nelegālo cigarešu īpatsvars tirgū

Pētījuma dati liecina, ka 2,4% no kopējā Latvijā patērēto cigarešu apjoma bijuši viltojumi, attiecīgi viltojumu īpatsvars no visām nelegālajam cigaretēm bijuši teju 12%. Lielākais nelegālo cigarešu apjoms Latvijā joprojām tiek ievests no Baltkrievijas (67,2%). Līdzīgi kā iepriekšējos pētījuma periodos 61% no kopējā nelegālo cigarešu apjoma veidoja Grodņas tabakas fabrikas ražotās cigarešu markas, piemēram "NZ", "Premier", "Queen", "Minsk", "Fest".