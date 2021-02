Latvijā atklāti jau kopumā 12 jaunā Covid-19 celma gadījumi

Epidemioloģiskā situācija Latvijā joprojām ir sliktāka nekā ES vidēji - valstī ir sestais augstākais saslimstības rādītājs starp ES valstīm. Kaimiņvalsts Igaunijas kumulatīvais rādītājs, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, pieaudzis no 569,9 līdz 648,5, savukārt Lietuvas rādītājs samazinājies no 353,3 līdz 287,9.

Lai novērstu epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos, SPKC ieskatā ir jāturpina atbildīgi ievērot visus noteiktos drošības pasākumus, tostarp obligāto desmit dienu pašizolāciju, ierodoties Latvijā no ārvalstīm. Epidemiologi atgādina, ka visbiežāk inficēšanās notiek tuvāko cilvēku lokā - no ģimenes locekļiem, starp kolēģiem darbavietā vai no satiktiem draugiem un paziņām.

Starp mirušajiem viens cilvēks bijis vecumā no 55 līdz 60 gadiem, viens - vecumā no 65 līdz 70 gadiem, seši - vecumā no 70 līdz 80 gadiem, bet četri - vecumā no 80 līdz 85 gadiem.