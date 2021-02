Palīgi, bez kuriem mūsdienu auto grūti iedomāties - parkošanās asistenti

Drošības un komforta prasību iespaidā mūsdienu automašīnas kļūst arvien ietilpīgākas, un vienlaikus attīstās tehnoloģijas, kas nodrošina manevrēšanu un parkošanos. Vienkāršākās no tām agri kļuva pieejamas daudzos masveida modeļos, taču sarežģītajām nācās pacīnīties par klientu uzmanību. Neskatoties uz garāku pieņemšanas procesu, tagad daudzi patiesi novērtē to palīdzību.

Šī tehnoloģija vienā plūsmā apvieno video signālus no vairākām kamerām, kas izvietotas uz automašīnas korpusa, un izveido apkopojošu attēlu, kurā automobilis atainots tā, it kā uz to skatītos no augšas.