SPKC: Covid-19 saslimstības samazināšanās ir lēna, šobrīd nav pamata atvieglot drošības pasākumus

Aizvadītajā diennaktī Latvijā arī saņemti ziņojumi par četriem mirušiem Covid-19 pacientiem. Viens no mirušajiem bijis vecumā no 55 līdz 60 gadiem, divi - vecumā no 60 līdz 70 gadiem, viens - vecumā no 75 līdz 80 gadiem.