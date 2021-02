Maskne jeb jaunā akne, ko rada sejas maskas. Kā no tās izvairīties?

Pinnēm jeb aknei ir daudz tipu un iemeslu, kāpēc tās rodas un kas to ietekmē. Viens no tipiem ir mehāniska akne jeb, kā mēs to visi pašlaik pazīstam, – maskne. To izraisa atkārtots kairinājums no dažādiem priekšmetiem gan uz sejas, gan ķermeņa, saka ārste-rezidente dermatoloģijā Zane Prikule-Rūsiņa.