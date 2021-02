Šādā kontekstā atklājas tautiešu politikas ģeopolitiskā nozīmība. Lai arī daļa no tautiešu politikas ietvaros realizētajiem pasākumiem tiešām ir vērsti uz kultūras un izglītojošu pasākumu organizēšanu, tautiešu politika kopumā ir asās varas izpausme. Asā vara (sharp power) izmanto maigajai varai līdzīgas metodes, taču ar krasi atšķirīgu mērķi. Izmantojot valsts tēla popularizēšanu un mediju darbību, notiek mēģinājumi sašķelt un maldināt sabiedrību, īpaši tēmējot uz politisko un informācijas vidi. [3] Asā vara pēc savas būtības ir paredzēta, lai izmantotu demokrātiju atvērtās sabiedrības, tajās izplatot maldinošu un šķeļošu informāciju. Izmantojot politiski piesātinātus vēstījumus, ar tautiešu politikas palīdzību tiek mēģināts gatavot kopienu politiskajai aktivitātei. Nepieciešamības gadījumā šāda tautiešu kopiena var tikt mobilizēta, lai ar tās starpniecību tiktu veidots atbalsts Krievijas ārpolitikai un vērtībām. Tā ir būtiska asās varas iezīme, proti, sabiedrība tiek izmantota kā ietekmes instruments, slēpjot aiz tās stāvošās valsts intereses. Tādā veidā valsts organizēta kampaņa tiek uzdota par pilsoniskās aktivitātes izpausmi, kam demokrātijās ir tiesības pastāvēt. Autoritārām valstīm īpaši izdevīgi ir izmantot atvērtas mediju telpas, lai tajās izplatītu sabiedrību šķeļošus vēstījumus. Tas savukārt paver iespēju izmantot mediju telpu emociju sakāpināšanai, lai uzkurinātu nesaskaņas sabiedrības iekšienē. Svarīgi norādīt, ka pērn pieņemtie grozījumi Krievijas konstitūcijā iekļāva papildinājumu, ka Krievija izrāda aktīvu atbalstu ārvalstīs dzīvojošajiem tautiešiem, lai piedalītos to tiesību un interešu pārstāvēšanā, kā arī Krievijas kultūras identitātes saglabāšanā. [4]

Lai maskētu rīcības motīvus, par vēstnešiem parasti tiek izmantoti alternatīvi noskaņoti eksperti, kas savus apšaubāmos izteikumus pamato ar tiesībām paust alternatīvu viedokli. Lai gan šāda rīcība pati par sevi nav jaunums arī Latvijas informatīvajā telpā, tās oficiāla iekļaušana valsts rīcības plānu arsenālā ir jāņem vērā. Domājams, tā ir atbildes reakcija uz Latvijas (un Baltijas valstu kopumā) centieniem ierobežot prokremliskās propagandas izplatīšanu, piemēram, liedzot translēt propagandas kanālus. [6] Izplatot saturu Internetā, tiek būtiski apgrūtinātas iespējas liegt tā izplatību. Papildus jāņem vērā, ka digitalizācija un tautiešu politikas aktivitāšu migrācija uz interneta platformām un sociālajiem tīkliem var tikt veikta ar mērķi piesaistīt jauniešus, kuri ir vairāk integrējušies savās mītnes zemēs un neizjūt tik ciešu sasaisti ar Krieviju un tās kultūru. Galu galā, šobrīd balsstiesīgi jau ir jaunieši, kuri ir dzimuši 21. gadsimtā. Viņi nav piedzīvojuši nedz PSRS, nedz Krievijā daudz zākātos 20. gs. 90. gadus, un tāpēc daudzi mūsdienu Krievijas vēstījumi par atgriešanos pie PSRS varenības un izvairīšanās no Jeļcina laika haosa šai sabiedrības daļai neko nenozīmē. To papildina arī vairākas citas aktivitātes, piemēram, izglītojoši, sporta un kultūras pasākumi, kas ir paredzēti tieši gados jaunajiem tautiešiem. [7]

Attiecīgi tautiešu politika Krievijas ārpolitikā kļūst par instrumentu, kā attaisnot savu iejaukšanos citu valstu iekšlietās, maskējot to kā savu tautiešu aizstāvību. Savukārt iejaucoties citu valstu iekšlietās, Krievijai paveras iespēja savas ietekmes palielināšanai ceļā uz savu stratēģisko vīziju. Krievijai trūkst starptautiskās pievilcības, lai piesaistītu valstis, savukārt piespiešana ir pārāk uzkrītoša un pamanāma rīcība. Asā vara caur tautiešu politiku rada pilsoniskās iniciatīvas priekšstatu, ko ir sarežģīti nošķirt no īstas pilsoniskās aktivitātes.

