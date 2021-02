Iebrukums Kapitolijā: policistiem nebija korektas izlūkinformācijas, liecina amatpersonas

Senāta komitejā otrdien liecināja četras amatpersonas, no kurām trīs atkāpās pēc iebrukumā, kurā tika nogalināts viens Kapitolija policists.

Sands norādīja, ka paštaisītie spridzekļi, kas bija novietoti ap ēku, visticamāk, bija paredzēti likumsargu aizvilināšanai prom no Kapitolija. "Kad cilvēku grupa ieradās perimetrā, tā neuzvedās kā neviena cita protestētāju grupa, ko jebkad esmu redzējis," sacīja policists ar 30 gadu stāžu. "Šī notikuma pamatā bija acīmredzams korektas un pilnīgas izlūkinformācijas trūkums no vairākām federālajām aģentūrām, nevis nepietiekama plānošana no ASV Kapitolija policijas puses."