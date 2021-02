Pirms lec āliņģī: vai tu apzinies, kas notiek, kad atdziest tavs ķermenis?

Tā kā ziemas peldēšana kļūst aizvien populārāka, jāņem vērā gan aukstā ūdens peldēšanas riski, gan ieguvumi. Jāņem vērā arī tas, ka peldēšana aukstā ūdenī sportistam ir atšķirīga no iegremdēšanas aukstā ūdenī personai, kas nav profesionāls sportists. Sportisti vairākas minūtes sacenšas diezgan lielā intensitātē, bet nesportisti dažas minūtes paliek bez fiziskām aktivitātēm.

Ziemas peldēšana ir ļoti saspringts fizioloģisks stāvoklis, kad viss ķermenis tiek pakļauts aukstā ūdens iedarbībai. Tomēr atdzisuša ūdens peldētāji, regulāri atrodoties aukstā ūdens vidē, spēj sasniegt dažādas pakāpes pielāgošanos aukstumam. Rodas jautājums, vai šāda veida sportam ir kāds labums veselībai, vai tam tomēr ir vairāk kaitīga ietekme. Kā izturības vingrinājumu peldēšana aukstā ūdenī, pat ja peldēšana aukstā ūdenī ir smagāka, var palielināt toleranci pret stresa faktoriem. Atsevišķi pētījumi norāda, ka intensīva īslaicīga visa ķermeņa aukstuma iedarbība izraisa oksidatīvo stresu. Salīdzinot ar kontroles grupu, antioksidatīvās aizsardzības sistēmas svarīgo komponentu (piemēram, superoksīda dismutāzes un katalāzes) izejas koncentrācija ziemas peldētājos bija augstāka. Ja ziemas peldēšanu praktizē cilvēki ar labu vispārējo veselību regulārā, pakāpeniskā (atbilstoši sezonai) un pielāgotā režīmā, šķiet, ka tas dod labumu veselībai. No otras puses, pastāv arī nāves risks, ja to praktizē nepietiekami pielāgota persona, no sākotnējās neirogēnā aukstuma šoka reakcijas dēļ vai progresējoši samazinātas peldēšanas efektivitātes vai hipotermijas dēļ.