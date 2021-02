Kas izplata Covid-19 vakcīnu melus Baltijas valstīs?

Viens no redzamākajiem ir strukturētā atmiņūdens tirgotājs Jānis Pļaviņš, kura uzņēmumu Memory water patērētāju tiesību sargi nesen sodīja ar 15 tūkstošu eiro lielu sodu. Viņš tāpat kā divi citi dezinformatori Aivis Vasiļevskis un Andris Ciekurs jau krietni pirms pandēmijas vāca sekotājus ar maldiem, piemēram, par 5G sakaru tīklu. Trijotne sākotnēji darbojās katrs par sevi, bet pēdējā laikā apvieno spēkus, kopā veidojot melu lapu saturu un daloties cits ar cita ierakstiem. Jaunākais projekts ir internetā izplatīti video rullīši, ko paši sauc par Brīvvalsts TV. Tajos redzama arī Facebook pretvakcinācijas lapas veidotāja, kādreizējā žurnāliste Kristīna Duņeca. Katra sekotāju skaits nepārsniedz 10 tūkstošus, kas ir salīdzinoši maz uz Lietuvas un Igaunijas dezinformatoru fona, taču atsevišķi ieraksti šajā sociālajā medijā guvuši lielu popularitāti. Viens no jaunākajiem – informatīvs materiāls, ko Duņeca aicina drukāt un izplatīt bukleta veidā. Tajā, piemēram, nepatiesi apgalvots, ka vakcīnās pret Covid-19 ir embriju šūnas un to aizliegts izmantot cilvēkiem, kas lieto jebkādus medikamentus. Neraugoties uz to, “buklets” strauji kļuva populārs Facebook un, kā ziņoja LTV Panorāma, to saviem pacientiem izsūtīja pat kāda ģimenes ārste.