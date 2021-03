Kāpēc ierēdņi valdību maldināja par Pfizer vakcīnu? ZVA publicē savu skaidrojumu

Līdz 2020. gada 21. decembriem un pērn novembrī vēl nebija sākts nevienas Covid-19 vakcīnas reģistrācijas process. Tolaik visas vakcīnas pret Covid-19, kuras šobrīd ir reģistrētas, vēl bija kādā no pētījumu fāzēm, nevienai no vakcīnām Eiropas Zāļu aģentūrā vērtēšanai nebija iesniegti III fāzes klīnisko pētījumu rezultāti (pētījumi ar cilvēkiem). Eiropas Zāļu aģentūra tikai 1. decembrī saņēma pieteikumu no BioNTech-Pfizer šo uzņēmumu izstrādātās Covid-19 vakcīnas reģistrācijai.