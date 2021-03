Demokrātija Gruzijā mata galā

Gaharijas atkāpšanās no premjera amata ir šķietams apstiprinājums baumām par saspīlējumu Gaharijas un viņa partijas "Gruzijas sapnis" dibinātāja Bidzina Ivanišvili starpā, žurnālā "New Eastern Europe" raksta žurnālists Šota Kinča. Gruzijas bagātākais cilvēks Ivanišvili turēts aizdomās par to, ka neformāli kontrolē Gruzijas institūcijas, panākot viņam lojālu amatpersonu iecelšanu.