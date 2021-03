Putina hakeri veselu mēnesi izokšķerējuši Eiropas Zāļu aģentūras datortīklu

Vienā no pārtvertajiem e-pastiem hakeri fiksēja mēģinājumu pierakstīties Eiropas Zāļu aģentūras datortīklā, un izdarīja to paralēli legālajam lietotājam ar savu aparatūru. Kaut arī teorētiski šādai iespējai nevajadzēja būt, aģentūras pārstāvji tobrīd bija deaktivizējuši drošības funkciju, kas šādu darbību nepieļauj. Līdz ar to viena darbinieka lietotāja konts vienlaikus tika pārvaldīts no vairākām ierīcēm.