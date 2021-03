Salacas tilts sliktā stāvoklī; Salacgrīvas dome draud vērsties Eiropas Komisijā

Pār Salacas tiltu Salacgrīvā ved Skandināviju un centrālo Eiropu savienojošais tranzīta ceļš "VIA Baltica", pa kuru brauc smagās “fūres”, Igaunijas un Latvijas kā arī sabiedroto armijas transportē savu bruņutehnika. Uz ceļa var izveidoties pārrāvums, jo tilts ir sliktā tehniskā stāvoklī, un Aizsardzības ministrija brīdina, ka tas var apdraudēt NATO spēku pārvietošanos.

Satiksmes ministrs (JKP) Tālis Linkaits par šo jautājumu esot uzzinājis no reģionālās televīzijas un apgalvo, ka līdz šim pašvaldība nav aktīvi interesējusies, kā piesaistīt finansējumu.

Kā norāda "Nekā personīga" pirms 12 gadiem Salacgrīva valsts līmenī rīkoja skandālu, ka tās teritorijā jāuztur ap 11 kilometru gara tranzīta šoseja. Iesaistot satiksmes ministru, Valsts prezidentu un premjerministru, toreiz izdevies panākt, ka galu galā no daudzajiem kilometriem pašvaldībai palikuši nepilni divi, kas saistīti ar pilsētas infrastruktūru, un tilts.

Salacgrīvai naudas tā kapitālajam remontam nav. Lūgumi pārņemt to valsts īpašumā vairāk kā 10 gadus sūtīti gan satiksmes ministrijai, gan Latvijas valsts ceļiem.

Atbilde arī no Tāļa Linkaita ministrijas vienmēr bijusi identiska - pašvaldībai pašai ar to jātiek galā.

No 90tajiem tiek runāts par iespējamu apvedceļa izbūvi apkārt Salacgrīvai. Tas nozīmētu arī jauna tilta būvēšanu, tāpēc plāni veco tiltu kapitāli pārtaisīt visu laiku tiek atlikti. Uz to atsaucas arī Linkaits: "Mums ilgtermiņa plānos ir ātrgaitas maģistrāles izbūve VIA Baltica trasē līdz Igaunijas robežai. Līdz 2035. gadam šai trasei ir jābūt izbūvētai. Un attiecīgi šajā trasē ir jābūt arī Salacgrīvas apvedceļam." Tas, kā panākt, lai tilts nostāvētu vēl 15 gadus, esot Latvijas valsts ceļu kompetencē.