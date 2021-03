Lipīgākais Covid-19 ienācis Latvijā. Kam gatavoties?

To, ka Latvijā ir jāapsver nopietni, apsteidzoši pasākumi, lai nepieļautu trešo Covid-19 vilni līdz ar jaunā, daudz lipīgākā vīrusa paveida strauju izplatīšanos, veselības ministrs Daniels Pavļuts (A/P!) sacīja 2. martā. Tajā pašā preses konferencē, kurā ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) sacīja, ka lēmumi par to tiks pieņemti pēc nedēļas. Tas nozīmē, ka it kā apsteidzošie lēmumi gaidāmi vismaz divus mēnešus pēc pirmās lipīgākā koronavīrusa varianta atklāšanas Latvijā, par ko ziņoja 10. janvārī, vēsta LTV raidījums “de facto”.