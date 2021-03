ASV Kongress apstiprina atbalsta plānu Covid-19 izraisītās krīzes novēršanai

Likumprojektu sestdien pieņēma Senāts un tas ar dažiem labojumiem tika nosūtīts atpakaļ Kongresa Pārstāvju palātai, kas to trešdien apstiprināja. Pārstāvju palātā pret to balsoja visi republikāņi, kuri apsūdzēja Baidenu par atteikšanos no inaugurācijas dienā dotā solījuma apvienot valsti.