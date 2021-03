Skripaļu lieta: pašvaldība iegādāsies Skripaļa māju, kurā tika atrastas "Novičok" pēdas

Viltšīras dome pēc konsultācijām ar kaimiņiem pieņēmusi lēmumu nopirkt Skripaļa māju. Pēc atjaunošanas to plānots pārdot, piedāvājot dalītas īpašumtiesības. Jaunajiem īpašniekiem tiks uzstādīti vairāki noteikumi - nekustamais īpašums būs jāizmanto kā dzīvojamās telpas, nedrīkstēs piesaistīt apakšīrniekus un to nevarēs izmantot tādā veidā, lai gūtu peļņu no mājas vēstures.