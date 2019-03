Skripaļi pēc vairākām slimnīcā aizvadītām nedēļām tika izrakstīti no slimnīcas. Jūlija Skripaļa pagājušā gada maijā publicēja video paziņojumu , taču kopš tā laika ne viņa, ne tēvs vairs nav parādījušies sabiedrībā. Nesen izskanēja ziņas par Sergeja Skripaļa veselības stāvokļa pasliktināšanos .

Jūlija Skripaļa pēc izrakstīšanas no slimnīcas

Aģenta Alekseja Moreņeca "Lada" automašīna bija reģistrēta GRU bāzes adresē Maskavā - tas ļāva izsekot vēl citiem tajā pašā adresē reģistrētajiem auto. "Varētu teikt, ka GRU šis ir bijis slikts gads," sacīja "The Telegraph" avots Lielbritānijas valdībā.

Miškina un Čepigas operācija ne vien nesasniedza mērķi nogalināt Skripaļu, bet noveda pie smagām sekām - simtiem GRU aģentu atmaskošanas un spiegu izraidīšanas no vēstniecībām vairākās valstīs, kā arī atklāja Krievijas mēģinājumus veikt kiberuzbrukumus OPCW un Pasaules antidopinga aģentūrai (WADA).

Turklāt saistībā ar Skripaļu lietu vairāk nekā 20 valstis, solidarizējoties ar Lielbritāniju, izraidīja Krievijas diplomātus. Britu amatpersonas ir pārliecinātas, ka 23 no valsts izraidītie "diplomāti" lielākoties bija GRU un SVR aģenti. GRU aģentu aktivitāšu izgaismošana apkaunoja dienestu visas pasaules priekšā, savukārt "diplomātu" izraisīšana, visticamāk, devusi Krievijas ārvalstu izlūku tīklam.

Pētījumā tika identificēti septiņas galvenās sazvērestības teorijas - piemēram, ka Skripaļu indēšanu inscenējusi Lielbritānija, ASV vai Rietumu izlūkdienesti, lai nomelnotu Krieviju. Viena no dīvainākajām Kremļa propagandas aģentūru versijām bija tāda, ka Lielbritānijas valdība savu skaidrojumu par Solsberijā notikušo esot "aizņēmusies" no kādas filmas, vēsta "Financial Times". Pētījumu sponsorēja Džordža Sorosa "Atvērtās sabiedrības fondi".