Politiskā socioloģista Hazema Kandila darbs «The Power Triangle: Military, Security and Politics in Regime Change» ierindojas to darbu lokā, kurus savulaik lasīju studiju laikā. Par šo autoru biju dzirdējis no viena no saviem draugiem, kurš ļoti interesējās par Ēģipti un iemesliem, kāpēc šajā valstī pie varas ir spējis noturēties pašreizējais prezidents Abdelfatahs Al Sisi.