Skolotāji strādā pa 12-15 stundām. Palīdzība vajadzīga ļoti akūti, jau aizvakar!

Nesen mediji ziņoja par to, kā Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas audzēkņi pazemoja skolotāju tiešsaistes stundas laikā:

Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja: "Šāda uzvedība nav nekas nedzirdēts un nepieredzēts, bet par to visbiežāk klusē, tāpat kā par citiem vardarbības veidiem. Tās ir Covid-19 pandēmijas laika sekas, jo šis laiks ietekmē arī pusaudžu emocionālo veselību. Šāda komunikācija izgaismo problēmu ar nepietiekošu atbalsta personālu, kas var palīdzēt laikus redzēt signālus, lai nenonāktu līdz kam šādam. Atbalsta personāls varētu palīdzēt arī uzreiz, kad tas viss ir noticis, bet, mācot attālināti, skolotājs ir viens aiz ekrāna. Attālinātās mācības ievieš jaunus izaicinājumus un problēmas. Jāatgādina, ka, neraugoties uz faktu, ka mācības notiek attālināti, atbildību un savstarpējo cieņu neviens nav atcēlis. Ja mēs to neievērojam, jāatgādina, ka par to draud sankcijas."