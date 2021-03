Mirušo skaits gada pirmajās astoņās nedēļās Latvijā pieaudzis par 37,2%

Pēc statistikas pārvaldes datiem, visvairāk mirušo šogad bijis pirmajā nedēļā, proti, no 4. līdz 10.janvārim, - 836, bet vismazāk mirušo bijis astotajā nedēļā, proti, no 22. līdz 28.februārim, - 660, kas ir par 23,1% vairāk nekā pērn astotajā nedēļā, kad Latvijā nomira 536 iedzīvotāji.

Tostarp šogad pirmajās astoņās nedēļās 387 mirušie bijuši vecumā no 60 līdz 64 gadiem, kas ir par 20,2% vairāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš, 542 - vecumā no 65 līdz 69 gadiem, kas ir pieaugums par 30%, 639 - vecumā no 70 līdz 74 gadiem, kas ir par 53,2% vairāk, 809 - vecumā no 75 līdz 79 gadiem, kas ir par 35,7% vairāk, 1133 - vecumā no 80 līdz 84 gadiem, kas ir pieaugums par 57,6%, 939 - vecumā no 85 līdz 89 gadiem, kas ir par 36,3% vairāk, bet 791 mirušais bijis 90 un vairāk gadus vecs, kas ir par 29,2% vairāk.