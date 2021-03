Daudziņa: tavs ķermenis kā instruments

Man nācās daudz padomāt, ko jūs personīgi varētu no manis kā aktrises gūt, pirms es uzdrīkstējos te nākt. Un tās ir trīs lietas. Pirmā lieta ir sevis iepazīšana un apzināšanās, un pilnīga klātesamība tajā mirklī, kurā mēs atrodamies. Bez tādām prasmēm uz skatuves nav ko darīt. Arī ikdienā, darot savas lietas, tas ir ļoti nepieciešams. Un šo apzināšanos ir vērts visu laiku trenēt, lai neattālinātos no sava ķermeņa un čaulas. Otrā lieta ir - iemiesošanās, ko ir vērts aizņemties no aktiera profesijas.