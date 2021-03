Ministrs: Otrreiz atteikties no skolēnu dziesmu un deju svētku rīkošanas nedrīkst

Viņa ieskatā, runājot Covid-19 pandēmijas kontekstā, ir būtiski saprast, ko tā nozīmē katram no mums, ko tā nozīmē jaunajai paaudzei Dziesmu un deju svētku kontekstā, tāpēc, kā uzsvēra kultūras ministrs, ir cerība, ka svētki tomēr notiks. Puntulis arī norādīja, ka attīstības scenāriji ir atkarīgi no tā, kāda maijā būs situācija ar interešu izglītību.

Pēc politiķa paustā, viens scenārijs paredz, ka Dziesmu svētki notiks jūnijā un jūlijā, ja maijā tiks atļauta interešu izglītība, otrs scenārijs paredz, ka svētki notiks augustā un oktobrī, ja interešu izglītība tiek atļauja maija beigās vai vēlāk, savukārt trešais scenārijs nosaka to, ka svētki notiks vasarā un, iespējams, tikai drošos reģionos. Ministrs uzsvēra, ka pilnīgi atteikties no svētku rīkošanas otro reizi nedrīkst, tas esot skaidrs.

Runājot par to, pie kādiem saslimstības rādītājiem varētu īstenot vienu vai otru no Dziesmu un deju svētku norises scenārijiem, Puntulis vērsa uzmanību uz luksofora principu, kur ir skaidri norādīts, pie kādiem saslimstības rādītājiem var notikt viena vai otra norise, neatkarīgi no nozares.