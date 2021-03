LGBTQ tiesības vairs nav “atceļamas”

Un tad, protams, Samantas Tīnas Latvijas Eirovīzijas dziesma “The Moon Is Rising”. Sašutums par aptuveni 1,5 sekundes ilgo viendzimuma skūpstu dziesmas videoklipā bija tik liels, ka izskanēja pat aicinājumi “izstāties” no Eirovīzijas. Bet, vai visa šī pārspīlētā reakcija un ar nebeidzamām pārpublicēšanām radītais troksnis patiesībā nenāk no ļoti mazas sabiedrības daļas? Patiesībā taču sabiedrības vairākums ir skatījies MTV jau kopš Latvijā ienāca ārvalstu televīzijas un ir redzējis daudz pikantākus skatus kaut vai klasisko 80-to gadu rokeru videoklipos, ko par labiem atzīst katrs sevi cienošs vīrs, kas pie auto stūres klausās Frediju Merkūriju un grupu “Queen” (latviski - “Karaliene”). Patiesībā Samantas Tīnas dziesmas popularitāte tikai aug, dažu dienu laikā vietnē YouTube to noskatījušies vairāk nekā divi simti tūkstoši cilvēku, un pozitīvo reakciju skaits krietni pārsniedz negatīvās.