Pētījums: rakstīšana uz papīra uzlabo smadzeņu darbību

“Patiesībā papīrs ir daudz sarežģītāks un derīgāks nekā elektroniskie dokumenti, jo tas satur vairāk nekā vienu informācijas veidu, kas jāatceras,” komentēja viens no pētījuma autoriem Kunijoši L. Sakai.

Pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Frontiers in Behavioral Neuroscience” , rakstīts, ka rakstīšana ar roku uz papīra uzlabo atmiņu un ir efektīvāka. Pētījuma laikā brīvprātīgie, izmantojot papīru, mācīšanās uzdevumus pabeidza par 25 procentiem ātrāk nekā tie universitātes studenti, kas izmantoja planšetes un viedtālruņus.

Lasot fiktīvās sarunas, studenti izmantoja kalendāru, lai atzīmētu datumu un laiku, ko pieminēja sarunas dalībnieki. Daži no studentiem to darīja, izmantojot papīra kalendāru un zīmuli, bet citi to pierakstīja digitālā kalendārā.