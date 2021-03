Turpinās Suecas kanāla atbrīvošana; rindā gaida vismaz 150 kuģi

Velkoņi un specializēts bagarētājs cenšas piektdien atbrīvot Ēģiptē Suecas kanālā iestrēgušo vienu no pasaules lielākajiem konteinerkuģiem "Ever Given", kas pilnībā nobloķējis kustību globālajai ekonomikai vitāli svarīgajā transporta artērijā.