Kam pievērst uzmanību, iegādājoties remontējamu mājokli?

“Īpašums, kam nepieciešams remonts , var kļūt par labu ieguldījumu nākotnē, jo, to sakopjot un atjaunojot, var pieaugt tā vērtība un to ir iespējams pielāgot savām individuālajām vēlmēm. Tomēr pirms šāda īpašuma iegādes ieteicams profesionālim novērtēt mājokļa tehnisko stāvokli, lai aprēķinātu nepieciešamās remonta izmaksas. Tas atvieglos sarunu procedūru arī ar banku par iespējamā finansējuma piešķiršanu un apmēru. Turklāt svarīgi ņemt vērā, ka šādos gadījumos banka rūpīgi izvērtē ne tikai klienta finansiālās iespējas, bet arī vēlmi un iespējas īpašumu savest kārtībā,” stāsta Kaspars Sausais.

Izvērtējot mājokļa iegādi, vairumā gadījumu pašam nav iespējams vizuāli noteikt tā tehnisko stāvokli un vajadzīgo uzlabojumu sarežģītību, līdz ar to arī nepieciešamo līdzekļu apmēru remontdarbu veikšanai. Lai atvieglotu procesu, ieteicams piesaistīt nozares profesionāļus, kas to visu palīdzēs izvērtēt. Turklāt speciālists pievērsīs uzmanību arī komunikācijām, piemēram, elektrosistēmai, kanalizācijai, ūdensvadiem, apkurei, to tehniskajam stāvoklim un vēlamajiem uzlabojumiem. Tikai pieredzējuši eksperti spēs novērtēt ēku nesošo konstrukciju – pamatu, sienu un pārsegumu stāvokli, kuru remontam vai pārbūvei parasti jāatvēl vislielākie ieguldījumi. Veicot aprēķinus par remonta izmaksām, svarīgi paredzēt līdzekļus arī neplānotiem darbiem, kas varētu rasties remontdarbu procesā. Pieredze liecina, ka, veicot lielākus remontdarbus, neparedzētie izdevumi sastāda pat 5 līdz 10% no kopējām remontdarbu izmaksām.