Boho dārza un terases iekārtojums pandēmijas nogurdinātajiem

Darbs no mājām dārzā? Kāpēc ne!

Tuvojoties siltajai sezonai, attālinātais darbs savu aktualitāti nezaudēs, tāpēc jāizmanto iespēja apvienot lietderīgo ar patīkamo un izvēlēties strādāt dārzā vismaz uz pāris stundām. Daudziem cilvēkiem nav piemērotu biroja mēbeļu, un ilgstošs darbs pie virtuves letes vai pie kafijas galda nav vēlams ķermeņa veselībai. Iegādājoties krēslu darbam, ja pagalma un dārza segums to ļauj, vajadzētu meklēt krēslu ar regulējamām funkcijām, piemēram, sēdekļa augstumu, atzveltni, roku balstiem un jostasvietas atbalstu, ko var lietot kā iekštelpās, tā ārā. Tik pat labs variants ir arī izmantot jebkuru esošo krēslu ar atzveltni un to noklāt ar mīkstu un dekoratīvu spilvenu, sekojot līdzi ieteicamajai krēsla augstuma attiecībai pret galdu. Alternatīva spilvenam var būt arī kāda pūkaina un mīksta sega, kas veicina komfortu strādājot. Savukārt galda būtiskāka iezīme ir justies ērti un brīvi, lai ceļgaliem, pēdām un augšstilbiem būtu vieta. Kas attiecas uz krāsu un formu izvēli – drīkst eksperimentēt, sarkans vai dzeltens galds ļaus justies ne vien nepiespiesti, bet arī ienesīs vairāk pavasara. Tiem, kam darbs no mājām ir regulārs, dizainere tomēr iesaka padomāt par ilgtermiņa risinājumiem un iegādāties saliekamās, viegli pārnēsājamās mēbeles darbam. Piemēram, salokāmais datora galds ir ērti lietojams jebkurā vidē, nemaksā dārgi un būs noderīgs ikdienā.