Kā jaunās koronovīrusa mutācijas atsauksies uz vakcināciju?

Latvijas Televīzijas raidījums “De Facto” vēsta, ka pagaidām ir pārāk liela neskaidrība, kā pie šīm uzlabotajām vakcīnām Latvija tiks, ja tādas apstiprinās, un kas notiks ar iepriekš pasūtīto vakcīnu krājumiem, ja uz to brīdi tādi būs izveidojušies.

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologs Jurijs Perevoščikovs stāsta: “Mēs zinām, ka šis celms patiešām ir lipīgs, un pierādīts arī ar mūsu gadījumu, diemžēl - citas kontaktpersonas mājsaimniecībā arī inficējās, kas ir apstiprināts.” Tādējādi ar šo variantu saslima četri cilvēki un, lai sadzītu pēdas, no kuries tas ienāca mājsaimniecībā, epidemiologi padziļināti analizē gan situāciju darbavietā, gan citās vietās kurās ir kaut mazākā teorētiskā iespēja par saistību.

Ko pret vakcīnām mazāk jutīgu vīrusa paveidu izplatība nozīmēs vakcinācijai, ir jautājums, uz kuru atbildes meklē Eiropas līmenī tā dēvētajā HERA inkubatorā. Tajā gatavo plānu cīņai pret Covid-19 variantiem. Eiropas Savienības Veselības un pārtikas drošuma komisāre Stella Kirjakidu 25.martā norādīja: “Mēs nenovēršam savu uzmanību no vīrusa variantiem. Tās ir mutācijas, pret kurām šā brīža apstiprinātās vakcīnas vienu dienu var nebūt pietiekami efektīvas. Mēs jau šobrīd to esam ņēmuši vērā vairākos no mūsu līgumiem. Un šodien, kā tūlītēju rīcību, HERA inkubatorā, mēs paātrināsim jauno pielāgoto vakcīnu apstiprināšanu.”