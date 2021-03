Skaitļi un aplēses: Suecas kanāla aizšķērsošana

Taivānas kompānijai "Evergreen Marine" piederošais konteinerkuģis "Ever Given" ir 400 metrus garš un sver 200 000 tonnu. Tas ir viens no pasaules lielākajiem konteinerkuģiem. Maksimālā krava - 20 000 konteineri. Kad kuģis iestrēga Suecas kanālā, tas nesa 18 300 konteinerus.