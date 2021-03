Gastronomijas paviljons un Ķīpsalas halle - kur Rīgā atradīsies vakcinācijas punkti?

"Rīga vēlas būt viena no pirmajām pašvaldībām, kur sāksies masu vakcinācija. Lai tas notiktu, paveikts liels darbs ļoti straujā tempā un no 1.aprīļa Rīgas Centrāltirgus būs gatavs šī procesa organizēšanai, bet dažu dienu laikā arī - pārējās vietas galvaspilsētā. Tālākā atbildība par to, vai vakcinācija varēs sākties, ir atkarīga no vakcīnu pieejamības un valdības spējas nodrošināt attiecīgo personālu," uzsvēra Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis (PP).