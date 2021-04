Piecelies no dīvāna un ej! Kā iekustināt ģimeni veselīgām aktivitātēm svaigā gaisā

Un tiem, kam jau ir paaugstināts asinsspiediens, fiziskās aktivitātes nereti palīdz cīnīties ar šo problēmu pat labāk nekā ārsta izrakstītās zāles,” trenere uzskaita pozitīvos ieguvumus no regulāras izkustēšanās.

Vaicāta pēc padoma, kā pandēmijas apstākļos saņemties dzīvot veselīgi un atrast motivāciju sportošanai, viņa piekrīt, ka ir grūti atrast motivāciju šodien, kad, citējot Krišjāni Kariņu, viss ir “līdz brošai”. Rijniece teic, ka ļoti daudziem zudusi motivācija un ir ļoti grūti savākties, paņemt sevi “aiz čupra” un izvilkt ārā kaut uz pastaigu. “Cipars uz svariem aug, apģērbs spiež un neder, bet, ieskatoties spogulī, gribas novērsties. Teorētiski cilvēks saprot, ka ir kaut kas jādara, lai situāciju mainītu, lai mainītu sevi. 14 gadus katru pavasari esmu “sēdējusi uz diētas”, gatavojoties fitnesa sacensībām, un es no pieredzes zinu, ko nozīmē, ja negribas. Ja negribas neko. Bet tikpat labi es zinu arī to, ka neviens cits, izņemot tevi pašu, šo izvēli tavā vietā neizdarīs. To vajag tev, ne jau kādam citam.