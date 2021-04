Apzināti vai ne, bet Antilopes kanjons kādā atmiņas nostūrī glabājas gandrīz ikvienam. Dziedātāja Britnija Spīrsa slavas zenītā tur filmējās dziesmas "I'm Not A Girl, Not Yet A Woman" videoklipam, un kādreiz rūsganās, laika zoba izgrauztās smilšu figūras rotāja operētājsistēmas "Windows 7" piedāvātos ekrāna attēlus. Viedtālruņu ērā tas ir viens no visvairāk fotografētajiem dabas objektiem pasaulē, kas atrodams neskaitāmu ceļotāju un slavenību "Instagram" kontos.