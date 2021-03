Var vai nevar ceļot bez būtiska iemesla? 17 tūristiem Latvijā liedz izlidot uz Kijevu

Viņa apliecināja, ka 24.martā no Latvijas nav izlaisti 17 Latvijas valstspiederīgie, kas todien gatavojās doties lidojumā uz Ukrainas galvaspilsētu Kijevu. Šīs personas nav atbildušas nevienam no Ministru kabineta noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" paredzētajiem izņēmuma gadījumiem par personām, kuras var šķērsot Eiropas Savienības ārējo robežu.

Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Aleksands Milovs atzīmēja, ka brīdī, kad tika ziņots par to, ka no 17.marta tiešie lidojumi uz trešajām valstīm tiks atsākti arī no starptautiskās lidostas "Rīga", tas tika darīts ar pamatojumu, ka ceļotāji no Latvijas uz šīm valstīm tik un tā dodas no Lietuvas un Igaunijas lidostām. Tādējādi tika radīts iespaids, ka, atļaujot lidojumus uz trešajām valstīm arī no Rīgas, tajos varēs doties arī tie, kas grib ceļot.