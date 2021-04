Indulis Paičs: lai mēs varētu atkal lidot, ir jāprot atpūsties un prast palūgt palīdzību

Ģimeņu iecienītais raidījums “Māmiņu Klubs” kanālā STV Pirmā, svētdien plkst. 9:25, 4.aprīlī, svin Lieldienas! Lielajā intervijā mācītājs un domātājs Indulis Paičs , ar kuru sarunā par Lieldienu izpratni - ko tās nozīmē mūsdienu cilvēkam? I.Paičs uzsver, cik būtiski veidot saikni ar šā brīža realitāti, pieņemot pandēmijas pārbaudījumus un apzinoties savas patiesās vajadzības. Mācītājs aicina no saviem tuvākajiem ierobežoto apstākļu dēļ neprasīt visu savu vēlmju apmierinājumu un nebūt egoistiskiem savā ģimenē.

Indulis Paičs: Jautājumā jau ir atbilde. Es teiktu, pastāv objektīvais un subjektīvais. Objektīvais - vai man ir šie cilvēki, kam es varu to palūgt, bet ir arī tas subjektīvais, kas

Kādi to savukārt dara ļoti daudz un tad mēs no tā mācamies, ka tas nav pareizi un kļūst par apgrūtinājumu. Bet ir vēlams atrast to līdzsvaru, kur tu kopumā esi atbildīgs pats par savu dzīvi. Protams,