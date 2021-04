Kā atsvaidzināt koka vasarnīcu

"Viesojoties Latvijas iedzīvotāju mājokļos, esam novērojuši, ka bieži netiek pilnvērtīgi izmantotas iespējas pavadīt laiku ārā. Āra atpūtas zonas bieži vien nav ērti iekārtotas, nevilina tur uzturēties, turklāt trūkst arī laba apgaismojuma. Tā kā šādā zonā galvenais ir labi atpūsties un patīkami pavadīt laiku, ir svarīgi izvēlēties viegli kopjamus risinājumus un izturīgas mēbeles no āra apstākļiem piemērota materiāla," stāsta IKEA interjera dizainere Renāte Vāvere.

"Vasarnīcas bieži mēdz būt ļoti mazas un ar neparastu plānojumu. Salīdzinoši bieži ir sastopamas pat A formas vasarnīcas , kurām attiecīgi ir slīpas sienas," saka dizainere Renāte Vāvere. "Nelielās telpās noteikti ieteicams lietot viegli pārveidojamas mēbeles, piemēram, saliekamu dīvānu, lai tad, kad to nelieto gulēšanai, telpā varētu atbrīvot vietu citām aktivitātēm un lai nerastos sajūta, ka nav kur apgriezties."

Izvēloties iekārtojumu, vajadzētu raudzīties pēc izturīgām mēbelēm, kas ir paredzētas lietošanai ārā, vannas istabā vai virtuvē. Āra mēbeles visbiežāk ir no viegli kopjama alumīnija, plastmasas, rotangpalmas vai tērauda. Šiem materiāliem nav nepieciešama īpaša kopšana, tie ir tikai jānotīra un sezonas beigās jānoglabā vēsā, sausā vietā, piemēram, garāžā vai pagrabā. Vasarnīca ir arī lieliska iespēja izpausties radoši, dodot otro elpu vecajām mēbelēm vai radot kaut ko patiesi savu.

Nevienam vasarā nepatīk tērēt laiku mēbeļu kopšanai, tāpēc labi, ja āra atpūtas zonu jau uzreiz iekārto tā, lai to būtu viegli uzturēt. Piemēram, dvieļus var žāvēt vienkārši uz pakaramajiem, grīdu var izvēlēties no viegli kopjama koka, bet paklājus izvēlēties tādus, kas ir mitrumizturīgi vai mazgājami veļas mašīnā. Ēdiena gatavošana, maltīšu ieturēšana, dārza darbi un bērnu rotaļas ātri var radīt netīrību, un labi, ja to var ātri novērst.