ECT izbeidz tiesvedību lietā "Berezovs pret Latviju"

Piemērojot šos principus iesniedzēja gadījumam, ECT uzskatīja par svarīgu norādīt, ka iesniedzēja dzīvesvietas apskatei tika saņemta tiesneša iepriekšēja atļauja, kā to pieprasa nacionālais regulējums. Tiesnese bija izskatījusi VP amatpersonu iesniegtos materiālus, kuros, pretēji iesniedzēja apgalvotajam, bija iekļauta ne tikai informācija no anonīmiem avotiem, bet arī paskaidrojumi no citām personām, kas ļāva tiesnesei lemt par apskates nepieciešamību.