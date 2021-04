Kas olai vēderā? Viss, kas jāzina, tuvojoties Lieldienām!

Olas pēc vārīšanas liek aukstā ūdenī, lai tām var vieglāk nolobīt čaumalu, iesaka L. Sondore. Ja olas pārvāra, tad apkārt dzeltenumam veidojas pelēcīgs aplis – olbaltumā ir sēru saturoši savienojumi, no kuriem karsēšanas laikā atdalās sērūdeņradis. Dzeltenumā esošā dzelzs kopā ar sērūdeņradi veido pelēko krāsu. Tas arī ir par iemeslu cieti vārītu olu īpatnējam aromātam. Ja olas uzreiz pēc vārīšanas liek aukstā ūdenī, šāda reakcija nenotiek, ja vien olas nav pārvārītas.

Uzturā ikdienā parasti lieto vistu un paipalu olas. Ūdensputnu olas var būt inficētas ar salmanelozi, un tās uzturā jālieto pilnībā termiski apstrādātas. Olas garša un dzeltenuma košums būs atkarīgs no barības, nevis no čaumalas krāsas. Košs dzeltenums liecinās par lielāku A vitamīna koncentrāciju. Vislielākās no uzturā lietojamajām olām ir strausam – tās vidēji svarā mēdz būt ap 1,5 kg smagas, savukārt paipalu oliņas var svērt vien 10 gramus. Visas šīs olas var lietot līdzīgi kā vistu olas termiski apstrādātas – vārītas, ceptas ne vien omletēs, bet arī vārītajos desertos un citos ēdienos.