Interjera lēmumi, ko pieņemam, vadoties pēc savas mīlestības valodas

Tu ļoti mērķtiecīgi attiecies pret to, kā rotāt telpu. Piemēram, iemūžināsi skaistākos mirkļus ar saviem mīļajiem un rūpīgi piemeklēsi rāmīšus, lai šīs fotogrāfijas pieliktu pie sienas, vai ieguldīsi ēdamistabas krēslos, lai ikvienam ciemiņam būtu vieta pie galda. Lai pavadītu laiku kopā ar mīļajiem, iekārtojot telpu, tu vienmēr prioritizē socializēšanos.

Saņemt dāvanas patīk daudziem, taču ir cilvēki, kuriem tā ir neatņemama attiecību sastāvdaļa. Ja tava mīlestības valoda ir dāvanu pasniegšana, tavā mājokļa dekorēšanas stilā figurē īpašu priekšmetu kolekcionēšana, ko esi saņēmis no svarīgiem cilvēkiem savā dzīvē. Piemēram, dīvānu vai citu mēbeli tu varētu būt mantojis no kāda vecāka gadagājuma radinieka, vai arī ledusskapi no augšas līdz apakšai klāj tava bērna zīmējumi.