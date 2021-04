Gada laikā mentālā veselība pasliktinājusies 44% Latvijas iedzīvotāju

Biežāk par mentālās veselības pasliktināšanos norādījuši jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuru vidū 56% snieguši šādu atbildi (40% – nedaudz pasliktinājusies, 16% – ievērojami pasliktinājusies).

vecumā no 25 līdz 34 gadiem 51%, vecumā no 35 līdz 44 gadiem – 40% šīs grupas respondentu, kamēr salīdzinoši retāk par mentālās veselības pasliktināšanos norādījuši iedzīvotāji vecumā no 64 līdz 75 gadiem (kopumā 37%). Raugoties reģionālā griezumā, visbiežāk par mentālās veselības pasliktināšanos pozitīvu atbildi snieguši Rīgas iedzīvotāji (48%), kam seko Vidzemes (44%), Zemgales un Latgales (pa 42%), kā arī Kurzemes iedzīvotāji (41%).