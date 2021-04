Saeimā izveidota parlamentārās izmeklēšanas komisija par pieļautajām kļūdām Covid-19 krīzē

Saskaņā ar Satversmi Saeimai jāieceļ noteiktiem gadījumiem parlamentārā izmeklēšanas komisija, ja to pieprasa ne mazāk kā viena trešā daļa jeb vismaz 34 deputāti.

Vaicāts, vai vēlētos vadīt komisiju, Valainis atbildēja apstiprinoši, ņemot vērā, ka ir iedziļinājies attiecīgajos jautājumos. Komentējot varbūtību, ka koalīcija pati var vienoties par vadītāju no saviem deputātiem, politiķis akcentēja, ka jebkurā gadījumā valdību veidojošo partiju pārstāvjiem ir jārēķinās, ka komisijas vadīšana nebūs vienkārša, jo opozīcija būs ļoti prasīga, lai nepieļautu kādus mēģinājumus sabotēt izmeklēšanas komisijas darbu.

Politiķa ieskatā izmeklēšanai būs jāstrādā ar vairākiem jautājumiem, tajā skaitā saistībā ar izteiktajām aizdomām par apmēram pirms gada notikušo masku iepirkumu, par vakcīnu iepirkumiem un to neiepirkšanu. Jāizmeklē atteikšanās no "Pfizer" un "Moderna" papildu vakcīnu iegādes, tāpat jānoskaidro, vai nav notikusi atteikšanās no vēl kaut kā, akcentēja ZZS deputāts.