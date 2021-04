Augstskolās un koledžās jaunus studētgribētājus plāno uzņemt no 1.jūlija

12.klašu skolēni savus centralizēto eksāmenu sertifikātus saņems 30.jūnijā, līdz ar to augstskolas un koledžas jaunus studētgribētājus varētu sākt reģistrēt un uzņemt no 1.jūlija, izriet no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotā noteikumu projekta par reflektantu uzņemšanas un reģistrācijas sākumu augstskolās un koledžās, kuru 13.aprīlī skatīs Ministru kabinetā.